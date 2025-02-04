Фото: Нацполіція

У Запоріжжі водій наїхав на пішохода. 65-річний пішохід, на жаль, помер від отриманих травм. Тепер правоохоронці шукають свідків інциденту

Про це повідомляє Нацполіція Запорізької області, передає RegioNews.

Сама аварія сталася 1 лютого на вулиці Українській. 28-річний водій Daewoo Lanos наїхав на 65-річного пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Потерпілий, на жаль, помер під час реанімаційних заходів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тепер поліцейські шукають свідків, які можуть надати інформацію про цю ДТП.

"Поліція Запорізької області звертається до громадян! У випадку, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо обставин автопригоди, звертайтеся до територіальних підрозділів поліції або за номерами: 067-613-83-15, 097-139-63-24, 099-915-72-50 або 102", - просять правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині зіткнулися два мікроавтобуси. Один з водіїв від отриманих травм загинув на місці.

Також повідомлялося, що у Тернопільській області госпіталіщували 10-річну дівчинку. З'ясувалося, що вона раптово вибігла на проїжджу частину дороги у недозволеному місці і потрапила під колеса автомобіля Mercedes-Benz.