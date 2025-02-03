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ДТП сталася 2 лютого близько 13:30 на вулиці Чуднівській у Житомирі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Попередньо, 23-річний водій Volkswagen зіткнувся з кросовером BMW під керуванням 66-річного чоловіка. Після цього легковик за інерцією врізався в авто Subaru, за кермом якого був 27-річний водій.

Внаслідок ДТП травми отримали три пасажирки Subaru, жінки віком 72, 70 та 46 років. Їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 2 лютого на Рівненщині зіткнулися мікроавтобуси. Від ориманних травм загинув один з водіїв.