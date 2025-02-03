У Житомирі сталася подвійна ДТП: постраждали три жінки
ДТП сталася 2 лютого близько 13:30 на вулиці Чуднівській у Житомирі
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Попередньо, 23-річний водій Volkswagen зіткнувся з кросовером BMW під керуванням 66-річного чоловіка. Після цього легковик за інерцією врізався в авто Subaru, за кермом якого був 27-річний водій.
Внаслідок ДТП травми отримали три пасажирки Subaru, жінки віком 72, 70 та 46 років. Їх госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 2 лютого на Рівненщині зіткнулися мікроавтобуси. Від ориманних травм загинув один з водіїв.
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
03 лютого 2025, 18:11Радів обстрілам українських міст та погрожував патріотам: житель Куп'янська виявився фанатом РФ
03 лютого 2025, 18:05Мера Ірпеня Маркушина помістили під домашній арешт
03 лютого 2025, 17:54Через справу про розлучення: на Житомирщині чоловік погрожував адвокату розправою та вимагав гроші
03 лютого 2025, 17:54На Закарпатті двоє чоловіків намагалися виїхати за кордон за підробленими документами
03 лютого 2025, 17:04На Волині викрита ще одна схема переправлення "ухилянтів" за кордон
03 лютого 2025, 16:44У Києві внаслідок пожежі в кіоску загинули дві людини
03 лютого 2025, 16:41У бою загинув 24-річний льотчик-винищувач Іван Болотов
03 лютого 2025, 16:38На Тернопільщині в річці виявили тіло чоловіка
03 лютого 2025, 16:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі блоги »