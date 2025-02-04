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04 лютого 2025, 04:05

Смертельна ДТП: на Черкащині зіткнулися вантажівка та легкове авто

04 лютого 2025, 04:05
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Фото: Нацполіція
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У ДТП на Черкащині загинув 48-річний водій. Правоохоронці з'ясовують деталі аварії

Про це повідомляє Нацполіція в Черкаській області, передає RegioNews.

Аварія сталась 3 лютого близько 11:00 на автошляху "Стрий-Ізварине". Відомо, що водій Dacia Solenza, на заокругленій ділянці дороги, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху. Там він зіткнувся з вантажівкою Mercedes Benz.

Внаслідок ДТП 48-річний водій легкового авто загинув. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Також повідомлялося, що в Запоріжжі 30 січня 22-річний водій ВАЗ під час руху наїхав на 46-річну жінку, коли вона переходила пішохідний перехід. На жаль, через отриманні травми жінка померла в лікарні.

Також повідомлялося, що в Києві п'яний водій врізався у припарковані автомобілі. Він пошкодив щонайменше сім автівок.

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