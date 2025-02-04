Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція в Черкаській області, передає RegioNews.

Аварія сталась 3 лютого близько 11:00 на автошляху "Стрий-Ізварине". Відомо, що водій Dacia Solenza, на заокругленій ділянці дороги, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху. Там він зіткнувся з вантажівкою Mercedes Benz.

Внаслідок ДТП 48-річний водій легкового авто загинув. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Також повідомлялося, що в Запоріжжі 30 січня 22-річний водій ВАЗ під час руху наїхав на 46-річну жінку, коли вона переходила пішохідний перехід. На жаль, через отриманні травми жінка померла в лікарні.

Також повідомлялося, що в Києві п'яний водій врізався у припарковані автомобілі. Він пошкодив щонайменше сім автівок.