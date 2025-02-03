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03 лютого 2025, 14:38

На Одещині судитимуть чоловіка, який автівкою наїхав на дівчину і залишив без допомоги

03 лютого 2025, 14:38
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фото: freepik.com
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Поліцейські відправили на лаву підсудних жителя Білгород-Дністровського району. Він скоїв ДТП і втік з місця події

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції Одещини.

Подія сталася восени минулого року вдень на одній із вулиць у Білгороді-Дністровському. Поліції та медикам про неї повідомила мати 17-річної потерпілої.

Унаслідок ДТП неповнолітня отримала переломом ноги, чисельні синці й садна. За результатами проведеної судово-медичної експертизи, частина її травм відноситься до категорії тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Правоохоронці встановили, що 58-річний житель Мологівської громади, рухаючись на автомобілі Volkswagen Passat перевищив дозволену в населеному пункті швидкість і допустив наїзд на дівчину, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Після ДТП водій залишив потерпілу на місці дорожньо-транспортної пригоди без допомоги.

Слідство завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловіка судитимуть за спробу "відкупитися" від поліції. Його спіймали п’яним за кермом.

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