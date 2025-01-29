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29 січня 2025, 13:02

На Тернопільщині водій автомобіля Mercedes-Benz збив дитину

29 січня 2025, 13:02
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фото: Національна поліція
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У Тернопільській області до медзакладу з тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала десятирічну дівчинку. Травми дитина отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.

ДТП трапилася 28 січня у місті Теребовля. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що потерпіла раптово вибігла на проїжджу частину дороги у недозволеному місці і потрапила під колеса автомобіля Mercedes-Benz.

Дитину госпіталізували, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

На даний момент триває слідство відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають бути уважними та обережними на дорозі, не порушувати правил дорожнього руху та пояснювати їх дітям.

Нагадаємо, на Київщині водій Renault збив жінку на пішохідному переході. На жаль, попри зусилля лікарів 50-річна потерпіла померла.

Як повідомлялось, у Києві п'яний водій протаранив сім припаркованих автомобілів. Травми отримали двоє людей.

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