Фото: Нацполиция

В Запорожье водитель наехал на пешехода. 65-летний пешеход, к сожалению, скончался от полученных травм. Теперь правоохранители ищут свидетелей инцидента

Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла 1 февраля на улице Украинской. 28-летний водитель Daewoo Lanos наехал на 65-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевший, к сожалению, скончался во время реанимационных мероприятий.

Правоохранители открыли уголовное производство. Теперь полицейские ищут свидетелей, которые могут предоставить информацию об этом ДТП.

"Полиция Запорожской области обращается к гражданам! В случае, если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, обращайтесь в территориальные подразделения полиции или по номерам: 067-613-83-15, 097-139-63-24, 099-915 -72-50 или 102", - просят правоохранители.

Напомним, ранее в Ровенской области столкнулись два микроавтобуса. Один из водителей от полученных травм погиб на месте.

Также сообщалось, что в Тернопольской области госпитализировали 10-летнюю девочку. Выяснилось, что она внезапно выбежала на проезжую часть дороги в неположенном месте и попала под колеса автомобиля Mercedes-Benz.