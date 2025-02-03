На Рівненщині зіткнулися мікроавтобуси: є загиблий

фото: поліція

ДТП сталася у неділю, 2 лютого, близько 17:10 у селі Воскодави Рівненського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На дорозі зіткнулися два вантажні мікроавтобуси. Від отриманих травм загинув один з водіїв, інший – не постраждав.

Поліцейські встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, 30 січня на Черкащині сталася ДТП за участі сім авто: зіткнулися легковики та вантажівки.