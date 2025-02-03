На Рівненщині зіткнулися мікроавтобуси: є загиблий
ДТП сталася у неділю, 2 лютого, близько 17:10 у селі Воскодави Рівненського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
На дорозі зіткнулися два вантажні мікроавтобуси. Від отриманих травм загинув один з водіїв, інший – не постраждав.
Поліцейські встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, 30 січня на Черкащині сталася ДТП за участі сім авто: зіткнулися легковики та вантажівки.
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