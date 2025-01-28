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28 січня 2025, 13:33

Українські підприємці закупили товар в "ДНР" на понад 50 мільйонів

28 січня 2025, 13:33
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Фото: прокуратура
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Тепер бізнесменам оголосили про підозру у фінансуванні тероризму

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує RegioNews.

Правоохоронці викрили схему трьох підприємців. Двоє з них - родом з Запоріжжя, а їхній поплічник - з Кривого Рогу. Разом вони заснували три різні ТОВ, і з 2017 до лютого 2022 року співпрацювали з представниками терористичної організації "ДНР". Верніше, з підприємством із Донецька, яке було підконтрольне російським бойовиком.

Бізнесмени укладали з цим підприємством контракти на постачання ливарної продукції, виготовленої на донецькому заводі. До речі, цей завод сьогодні, зокрема, ремонтує військову техніку окупантів.

Загалом українські бізнесмени перерахували проросійському постачальнику за придбану продукцію майже 140 мільйонів російських рублів. Це приблизно 53 мільйона гривень.

Трьом підприємцям оголосили про підозру у фінансуванні тероризму, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258-5 КК України).

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що керівниця Шевченківського суду Києва отримує подарунки з окупації. Зазначається, що її мати має паспорт РФ та бізнес на території так званої "ЛНР". При цьому помітили невідповідності з декларацією: Аліна Зборщік володіє дорогою нерухомістю, на яку з її офіційної зарплати потрібно було б відкладати десятки років.

Також повідомлялося, що на Волині затримали правоохоронця, який вимагав у підприємця 50 тисяч гривень "відкату". Гроші посадовець вимагав за участь компаній бізнесмена в тендерах. Хабарника затримали "на гарячому". Тепер йому можу загрожувати до 10 років ув'язнення.

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