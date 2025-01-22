11:10  22 січня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: п’яний водій переїхав чоловіка та втік
09:22  22 січня
На Прикарпатті судитимуть поліцейського, який у багажнику віз ухилянта до кордону
08:25  22 січня
У Рівному жінка знайшла на своїй присадибній ділянці понад 200 тротилових шашок
UA | RU
UA | RU
22 січня 2025, 17:27

У мами бізнес в "ЛНР" і паспорт РФ: керівниця Шевченківського суду Києва отримує подарунки з окупації, — ЗМІ

22 січня 2025, 17:27
Читайте также на русском языке
фото: sh.ki.court.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Керівниця апарату Шевченківського райсуду Києва Аліна Зборщік відповідає за забезпечення роботи установи: від організації усіх процесів і до функціонування системи автоматичного розподілу справ. Її мати — Алла Зборщік — має паспорт РФ та бізнес на території так званої «ЛНР», який дозволяє їй робити коштовні подарунки свої доньці

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, передає RegioNews.

У 2016 році зарплата Аліни Зборщік становила 10 800 грн на місяць. У 2021 році — 29 000 грн на місяць. Зараз — 27 000 грн. Жодних інших постійних офіційних доходів у жінки не було й немає.

Офіційно (за декларацію) Аліна Зборщік живе у квартирі в Києві на вулиці Жмаченка.

Оселя площею 93 квадрати у ЖК "Автограф", що в Дніпровському районі Києва, була куплена в березні 2018 року. Це ЖК комфорт-класу, на той момент квартири схожого метражу тут можна було купити від 2,5 млн грн, або від 95 тисяч доларів.

Аби купити таку нерухомість, Аліні треба було б відкладати з десяток років. Але не довелося, бо квартира належить не чиновниці, а її мамі Аллі Зборщік — і це вказано в декларації посадовиці. У березні 2018-го Алла Зборщік придбала квартиру за 767 тисяч грн, або 29 тисяч доларів проти майже 100 ринкових, що може свідчити про ухилення від сплати податків.

Жодного іншого майна в декларації Аліни немає. Ані автівок, ані нерухомості. Але в реальності автівка є. За кермом Toyota Camry, яку нам вдалося зафіксувати, найімовірніше, такий собі Руслан Кобюк. Саме на нього поліція складала адмінпротоколи за ненадання переваги в русі, перевищення швидкості та перетин подвійної суцільної.

Сама машина належить Євгенії Жирновій — кінцевій власниці компанії "Агроком-зп", що спеціалізується на гуртовій торгівлі зерном, тютюном, насінням і кормами для тварин. Євгенія пояснила: авто здала в оренду водію, а Аліну не знає.

Будинок, у який повертається з роботи Аліна Зборщік у селищі Осещина, ще не поставили на облік. Тож кому він належить — невідомо. А от дві земельні ділянки, на яких він збудований, належать уже згаданій мамі — Аллі Зборщік.

Загалом 13 соток. Жінка купила їх 27 липня 2020 року — офіційно за 135 тисяч грн.

Окрім того, в Алли Зборщік є дві квартири в Києві. Це на додачу до квартири у ЖК "Автограф", де мешкає Аліна офіційно. Одна — на майже 50 квадратів — у ЖК "Повітрофлотський квартал". Купила її Алла Зборщік у квітні 2019 року. Тоді такі тут продавали приблизно за 100 тисяч доларів. За тогочасним курсом — від 2 млн 600 тисяч грн.

Але Аллі дуже пощастило. Квартира обійшлася їй лише в 618 тисяч грн — за тогочасним курсом це 23 тисячі доларів проти ринкових 100 тисяч. Занижена ціна може знову свідчити про стійке небажання пані Алли платити зайві податки.

Інша квартира у "Смартплазі" — 43 квадратних метри, придбані у липні 2018 року. Тоді вартість однушки тут наближалася до 2 млн грн. Пані Алла вже за знайомою нам схемою купила квартиру за 795 тисяч грн.

Окрім нерухомості, у мами Аліни є також Toyota Highlander 2020 року випуску, куплена того самого року. Така вживана зараз коштує від 40 до 50 тисяч доларів, або близько 2 млн грн.

Зарплата Аліни Зборщік не дозволила б їй купити всю цю нерухомість і авто за свої офіційні доходи та записати на маму.

"Тож або це корупційна історія, або, можливо, батьки керівниці апарату Шевченківського райсуду — заможні бізнесмени, які допомагають доньці грошима", — розповідають журналісти.

І це правда, але є нюанс — бізнес Алли Зборщік розміщений у самопроголошеній "ЛНР", а податки вона платить до бюджету РФ. Однак цей бізнес почав приносити суттєві прибутки не з початком війни у 2014 році. І навіть не з початком великої війни у 2022-му. А вже після всіх перелічених вартісних покупок — у середині 2023 року.

Йдеться про таке собі ТОВ "Гранд". Компанія виробляє гофрований папір та картон, паперову та картонну тару. З 1991 року підприємство працювало в Луганську. Спершу компанією керував батько Аліни Зборщік — Олександр. Потім бізнесом зайнялася мама — Алла Зборщік. Станом на 2013 рік компанія мала понад 700 тисяч грн чистого прибутку. А потім — окупація і пауза, яка тривала 10 років.

Чому пауза? Бо, згідно з українськими реєстрами, компанія відтоді жодного прибутку не отримувала, а в росії ще не стала повноцінно на облік у податковій. Тому або підприємство Алли Зборщік справді не працювало і не отримувало доходу, або працювало вчорну — без звітності про доходи. Найімовірніше, йдеться про другий варіант, бо, згідно з російськими базами даних, юридична особа була створена у 2015 році. Та й звідкись усе ж мали взятися кошти на купівлю нерухомості в Києві до появи офіційних доходів компанії.

У 2022 році компанія реєструється в російській податковій і соцфонді. А 15 серпня 2023 року відомості про вже ООО "Гранд" вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (ЗК).

І ні, це не росіяни віджали бізнес у порядних людей. Засновницею новозареєстрованої російської компанії так само зазначена Алла Зборщік. Тобто на другий рік великої війни мама української чиновниці вирішила остаточно легалізувати своє підприємство у країні-агресорці. Сплачувати туди податки. І як наслідок — фінансувати війну.

Тільки за неповний 2023 рік компанія "Гранд" заплатила майже 600 тисяч рублів податків у російський бюджет. І ще майже мільйон — у пенсійний фонд Росії. Загалом це близько 600 тисяч грн.

І це ще не все. Бізнес у росії може вести будь-хто, для цього не обов'язково брати російський паспорт. Тож або любов Алли Зборщік до всього російського виявилася настільки сильною, або вигода від співпраці з агресором була настільки великою, що в тому ж таки 2023 році Алла Зборщік вирішила взяти російський паспорт. Відтепер вона — повноправна громадянка держави-агресорки, яка платить податки й будує бізнес.

За тим російським паспортом Алли Зборщік, який вдалося знайти журналістам, у російських реєстрах також можна побачити актуальний ідентифікаційний код платника податків мами української чиновниці. А ще Алла Зборщік подорожує. У вересні 2023 року вона вилетіла з російського аеропорту "Домодєдово" в Туреччину. Те саме — у листопаді 2024. За інформацією із російських баз даних, Алла Зборщік живе в Луганську на вулиці Кармелюка, 19А. А у 2024 році адресою перебування вказувала ось цей готель у Ростові — саме за цією адресою вона стала на реєстраційний облік громадян РФ.

Важлива ремарка: росіяни примусово видають російські паспорти жителям окупованих територій, що є грубим порушенням міжнародного права. І найчастіше отримати паспорт країни-агресорки — без перебільшень питання життя або смерті. Проте тут, в історії батьків Аліни Зборщік, із їхнім бізнесом та відпочинком за кордоном, навряд чи йдеться про примус. Радше це свідомий вибір з корисливих чи ідеологічних мотивів. Або все одночасно. А як же донька, яка продовжує працювати в державній українській установі?

У 2023 році Алла Зборщік подарувала доньці 56 604 грн, у 2022-му — 205 821 грн. Того самого року ще 54 000 грн Аліні подарував такий собі Сергій Липченко. Це директор тієї самої компанії "Гранд", яка працює на росію й належить мамі Аліни Зборщік. Керівниця апарату Шевченківського райсуду задекларувала ці подарунки, забувши вказати, щоправда, джерело подарованих їй коштів, яке, найімовірніше, розташовується в тимчасово окупованому Луганську.

Важливо розуміти в цій історії, що, окрім підприємства в тимчасово окупованому Луганську, в Алли Зборщік немає і не було жодного іншого бізнесу. Так само жодного іншого бізнесу немає в її чоловіка, батька Аліни Зборщік. А от відносно нове (куплене вже після окупації Луганська) майно у Зборщіків у Києві є.

"Тож які варіанти? Або пані Аліна неофіційно отримувала на держслужбі гроші, які давали змогу купити все це майно і записати його на маму, щоб легше було сховати. Або Аліна живе на гроші мами, які та заробляє в росії, поки донька відповідає за роботу одного з ключових судів України”, — констатують розслідувачі.

Раніше повідомлялося, що колишній очільник Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрій Наумов, який виїхав з України перед початком повномасштабного вторгнення, купив три елітні квартири в Туреччині.

розслідування Луганська область суд Київ окупація подарунок майно авто гроші квартира
Ексведучому "Наш" і NewsOne Назарову обрали запобіжний захід
21 січня 2025, 13:14
Розбагатів під час війни на понад $1 млн: затримали головного психіатра ЗСУ
21 січня 2025, 10:28
У Полтаві конфіскують квартиру вартістю 2 млн грн, записану на матір посадовця обласного ТЦК
20 січня 2025, 20:15
Всі новини »
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
На Херсонщині окупанти двічі атакували рятувальників: є постраждалий
22 січня 2025, 18:21
Росіяни вкотре атакували Харківщину: двоє загиблих
22 січня 2025, 17:53
До використання у ЗСУ допустили безпілотний авіакомплекс Poseidon
22 січня 2025, 17:41
Трамп подарував Путіну 100 днів, щоб відновити контроль на Курщині
22 січня 2025, 16:51
В автотрощі на Хмельниччині загинула жінка та її 8-річна донька
22 січня 2025, 16:47
Окупанти обстріляли Благовіщенське та Білозерку на Херсонщині: є поранені
22 січня 2025, 16:26
На Сумщині прикордонники приземлили російські безпілотники "Гербера" та "Ланцет"
22 січня 2025, 16:15
На Донеччині затримали двох російських агентів, які наводили удари по українських військах
22 січня 2025, 15:59
Війська РФ скинули на Костянтинівку 9 авіабомб: загинув чоловік, 5 цивільних поранені
22 січня 2025, 15:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Яким буде курс долара у 2025 році
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »