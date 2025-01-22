У мами бізнес в "ЛНР" і паспорт РФ: керівниця Шевченківського суду Києва отримує подарунки з окупації, — ЗМІ

фото: sh.ki.court.gov.ua

Керівниця апарату Шевченківського райсуду Києва Аліна Зборщік відповідає за забезпечення роботи установи: від організації усіх процесів і до функціонування системи автоматичного розподілу справ. Її мати — Алла Зборщік — має паспорт РФ та бізнес на території так званої «ЛНР», який дозволяє їй робити коштовні подарунки свої доньці

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, передає RegioNews.

У 2016 році зарплата Аліни Зборщік становила 10 800 грн на місяць. У 2021 році — 29 000 грн на місяць. Зараз — 27 000 грн. Жодних інших постійних офіційних доходів у жінки не було й немає.

Офіційно (за декларацію) Аліна Зборщік живе у квартирі в Києві на вулиці Жмаченка.

Оселя площею 93 квадрати у ЖК "Автограф", що в Дніпровському районі Києва, була куплена в березні 2018 року. Це ЖК комфорт-класу, на той момент квартири схожого метражу тут можна було купити від 2,5 млн грн, або від 95 тисяч доларів.

Аби купити таку нерухомість, Аліні треба було б відкладати з десяток років. Але не довелося, бо квартира належить не чиновниці, а її мамі Аллі Зборщік — і це вказано в декларації посадовиці. У березні 2018-го Алла Зборщік придбала квартиру за 767 тисяч грн, або 29 тисяч доларів проти майже 100 ринкових, що може свідчити про ухилення від сплати податків.

Жодного іншого майна в декларації Аліни немає. Ані автівок, ані нерухомості. Але в реальності автівка є. За кермом Toyota Camry, яку нам вдалося зафіксувати, найімовірніше, такий собі Руслан Кобюк. Саме на нього поліція складала адмінпротоколи за ненадання переваги в русі, перевищення швидкості та перетин подвійної суцільної.

Сама машина належить Євгенії Жирновій — кінцевій власниці компанії "Агроком-зп", що спеціалізується на гуртовій торгівлі зерном, тютюном, насінням і кормами для тварин. Євгенія пояснила: авто здала в оренду водію, а Аліну не знає.

Будинок, у який повертається з роботи Аліна Зборщік у селищі Осещина, ще не поставили на облік. Тож кому він належить — невідомо. А от дві земельні ділянки, на яких він збудований, належать уже згаданій мамі — Аллі Зборщік.

Загалом 13 соток. Жінка купила їх 27 липня 2020 року — офіційно за 135 тисяч грн.

Окрім того, в Алли Зборщік є дві квартири в Києві. Це на додачу до квартири у ЖК "Автограф", де мешкає Аліна офіційно. Одна — на майже 50 квадратів — у ЖК "Повітрофлотський квартал". Купила її Алла Зборщік у квітні 2019 року. Тоді такі тут продавали приблизно за 100 тисяч доларів. За тогочасним курсом — від 2 млн 600 тисяч грн.

Але Аллі дуже пощастило. Квартира обійшлася їй лише в 618 тисяч грн — за тогочасним курсом це 23 тисячі доларів проти ринкових 100 тисяч. Занижена ціна може знову свідчити про стійке небажання пані Алли платити зайві податки.

Інша квартира у "Смартплазі" — 43 квадратних метри, придбані у липні 2018 року. Тоді вартість однушки тут наближалася до 2 млн грн. Пані Алла вже за знайомою нам схемою купила квартиру за 795 тисяч грн.

Окрім нерухомості, у мами Аліни є також Toyota Highlander 2020 року випуску, куплена того самого року. Така вживана зараз коштує від 40 до 50 тисяч доларів, або близько 2 млн грн.

Зарплата Аліни Зборщік не дозволила б їй купити всю цю нерухомість і авто за свої офіційні доходи та записати на маму.

"Тож або це корупційна історія, або, можливо, батьки керівниці апарату Шевченківського райсуду — заможні бізнесмени, які допомагають доньці грошима", — розповідають журналісти.

І це правда, але є нюанс — бізнес Алли Зборщік розміщений у самопроголошеній "ЛНР", а податки вона платить до бюджету РФ. Однак цей бізнес почав приносити суттєві прибутки не з початком війни у 2014 році. І навіть не з початком великої війни у 2022-му. А вже після всіх перелічених вартісних покупок — у середині 2023 року.

Йдеться про таке собі ТОВ "Гранд". Компанія виробляє гофрований папір та картон, паперову та картонну тару. З 1991 року підприємство працювало в Луганську. Спершу компанією керував батько Аліни Зборщік — Олександр. Потім бізнесом зайнялася мама — Алла Зборщік. Станом на 2013 рік компанія мала понад 700 тисяч грн чистого прибутку. А потім — окупація і пауза, яка тривала 10 років.

Чому пауза? Бо, згідно з українськими реєстрами, компанія відтоді жодного прибутку не отримувала, а в росії ще не стала повноцінно на облік у податковій. Тому або підприємство Алли Зборщік справді не працювало і не отримувало доходу, або працювало вчорну — без звітності про доходи. Найімовірніше, йдеться про другий варіант, бо, згідно з російськими базами даних, юридична особа була створена у 2015 році. Та й звідкись усе ж мали взятися кошти на купівлю нерухомості в Києві до появи офіційних доходів компанії.

У 2022 році компанія реєструється в російській податковій і соцфонді. А 15 серпня 2023 року відомості про вже ООО "Гранд" вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (ЗК).

І ні, це не росіяни віджали бізнес у порядних людей. Засновницею новозареєстрованої російської компанії так само зазначена Алла Зборщік. Тобто на другий рік великої війни мама української чиновниці вирішила остаточно легалізувати своє підприємство у країні-агресорці. Сплачувати туди податки. І як наслідок — фінансувати війну.

Тільки за неповний 2023 рік компанія "Гранд" заплатила майже 600 тисяч рублів податків у російський бюджет. І ще майже мільйон — у пенсійний фонд Росії. Загалом це близько 600 тисяч грн.

І це ще не все. Бізнес у росії може вести будь-хто, для цього не обов'язково брати російський паспорт. Тож або любов Алли Зборщік до всього російського виявилася настільки сильною, або вигода від співпраці з агресором була настільки великою, що в тому ж таки 2023 році Алла Зборщік вирішила взяти російський паспорт. Відтепер вона — повноправна громадянка держави-агресорки, яка платить податки й будує бізнес.

За тим російським паспортом Алли Зборщік, який вдалося знайти журналістам, у російських реєстрах також можна побачити актуальний ідентифікаційний код платника податків мами української чиновниці. А ще Алла Зборщік подорожує. У вересні 2023 року вона вилетіла з російського аеропорту "Домодєдово" в Туреччину. Те саме — у листопаді 2024. За інформацією із російських баз даних, Алла Зборщік живе в Луганську на вулиці Кармелюка, 19А. А у 2024 році адресою перебування вказувала ось цей готель у Ростові — саме за цією адресою вона стала на реєстраційний облік громадян РФ.

Важлива ремарка: росіяни примусово видають російські паспорти жителям окупованих територій, що є грубим порушенням міжнародного права. І найчастіше отримати паспорт країни-агресорки — без перебільшень питання життя або смерті. Проте тут, в історії батьків Аліни Зборщік, із їхнім бізнесом та відпочинком за кордоном, навряд чи йдеться про примус. Радше це свідомий вибір з корисливих чи ідеологічних мотивів. Або все одночасно. А як же донька, яка продовжує працювати в державній українській установі?

У 2023 році Алла Зборщік подарувала доньці 56 604 грн, у 2022-му — 205 821 грн. Того самого року ще 54 000 грн Аліні подарував такий собі Сергій Липченко. Це директор тієї самої компанії "Гранд", яка працює на росію й належить мамі Аліни Зборщік. Керівниця апарату Шевченківського райсуду задекларувала ці подарунки, забувши вказати, щоправда, джерело подарованих їй коштів, яке, найімовірніше, розташовується в тимчасово окупованому Луганську.

Важливо розуміти в цій історії, що, окрім підприємства в тимчасово окупованому Луганську, в Алли Зборщік немає і не було жодного іншого бізнесу. Так само жодного іншого бізнесу немає в її чоловіка, батька Аліни Зборщік. А от відносно нове (куплене вже після окупації Луганська) майно у Зборщіків у Києві є.

"Тож які варіанти? Або пані Аліна неофіційно отримувала на держслужбі гроші, які давали змогу купити все це майно і записати його на маму, щоб легше було сховати. Або Аліна живе на гроші мами, які та заробляє в росії, поки донька відповідає за роботу одного з ключових судів України”, — констатують розслідувачі.

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