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27 січня 2025, 16:41

Заплатити за службу в тилу: на Дніпропетровщині медика ВЛК піймали на хабарі

27 січня 2025, 16:41
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Фото: прокуратура
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Прокурори оголосили про підозру медику ВЛК

Про це повідомляє Спецпрокуратура східного краю, інформує RegioNews.

На Дніпропетровщині медик взяв хабар 20 тисяч гривень, щоб визнати військовослужбовця придатним до служби в тилу. Йдеться про службу у військових частинах, ТЦК, навчальних центрах.

Прокурори оголосили медику про підозру за ч. 1 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди). Такі порушення караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині бойовий медик взяв у заручниці жінку і погрожував перерізати їй горло. З'ясувалося, що його метою було не повертатися у місця ведення бойових дій для виконання своїх обов'язків.

Також повідомлялося, що головний психіатр ЗСУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні, планував купувати віллу в Туреччині. За даними ЗМІ, маєток, який хотів придбати посадовець, коштує понад півмільйона євро.

Дніпропетровська область прокуратура медики військова служба
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