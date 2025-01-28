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28 января 2025, 13:33

Украинские предприниматели закупили товар у "ДНР" более чем на 50 миллионов

28 января 2025, 13:33
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Фото: прокуратура
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Теперь бизнесменам объявили о подозрении в финансировании терроризма

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили схему трех предпринимателей. Двое из них - родом из Запорожья, а их приспешник - из Кривого Рога. Вместе они основали три разных ООО, и с 2017 по февраль 2022 года сотрудничали с представителями террористической организации "ДНР". Вернее, с предприятием из Донецка, подконтрольным российским боевикам.

Бизнесмены заключали с этим предприятием контракты на поставку литейной продукции, изготовленной на донецком заводе. Кстати, этот завод сегодня, в частности, ремонтирует военную технику окупантов.

В общей сложности украинские бизнесмены перечислили пророссийскому поставщику за приобретенную продукцию почти 140 миллионов российских рублей. Это примерно 53 миллиона гривен.

Трем предпринимателям объявили о подозрении в финансировании терроризма, совершенном по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что руководительница Шевченковского суда Киева получает подарки из оккупации . Отмечается, что ее мать имеет паспорт РФ и бизнес на территории так называемой ЛНР. При этом заметили несоответствия с декларацией: Алина Зборщик владеет дорогой недвижимостью, на которую из ее официальной зарплаты нужно бы откладывать десятки лет.

Также сообщалось, что на Волыни задержали правоохранителя, требовавшего у предпринимателя 50 тысяч гривен "отката" . Деньги чиновник требовал за участие компаний бизнесмена в тендерах. Взяточника задержали "на горячем". Теперь ему могу угрожать до 10 лет тюрьмы.

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