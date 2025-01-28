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Ділок налагодив схему ухилення від мобілізації та перетину держкордону для військовозобов’язаних. За рік він "допоміг" 22 чоловікам, четверо з яких виїхали за кордон та не повернулись

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Чоловік організував схему видачі тимчасового посвідчення з позначкою про непридатність до військової служби. Користуючись своїм службовим становищем, він вносив неправдиві дані до Єдиного реєстру військовозобов’язаних. Завдяки цим документам чоловіки отримували відстрочку від служби та могли без проблем виїхати за кордон.

Правоохоронці провели обшук вдома у 36-річного фігуранта. Були вилучені документи, які підтверджують його злочинну діяльність, а також компʼютерна техніка та мобільний телефон.

Чоловіку оголосили підозру. Йому загрожує до 10 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали лікаря, який за 700 доларів виготовляв "липові" довідки для чоловіків.