На Волині затримали поліцейського, який вимагав у підприємця 50 тис. грн "відкату"

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На Волині за вимагання і одержання хабаря затримали начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення головного управління Нацполіції області.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець вимагав у місцевого бізнесмена "відкати" за участь його компаній у тендерах на ремонт ізолятора тимчасового тримання в Ковелі та споруди правоохоронного органу у Камінь-Каширському районі.

Затриманий обіцяв бізнесмену, що його фірма гарантовано переможе у тендері.

Як зазначили в обласній прокуратурі, посадовця Нацполіції області затримали під час одержання від підприємця 50 тисяч гривень. загалом, вважає слідство, він вимагав 5% від загальної суми передбаченої на ремонт.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, від посади його відсторонили. У разі доведення вини посадовцю може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Івано-Франківську 22-річного поліцейського звинувачують у переправлянні військовозобов'язаного до Румунії. Обвинувальний акт передали до суду.