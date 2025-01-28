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З арештантів вимагали гроші шантажем, а за "спокій" потрібно було сплатити 2 тисячі доларів США

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує RegioNews.

У злочинну групу сходило семеро людей. Відомо, що четверо з них мають так звані "статуси" у кримінальному середовищі. Налагодили схему двоє братів, які самі раніше утримувались в цьому СІЗО.

Для постачання наркотиків у СІЗО вони також залучили ще одного спільника - чоловіка, який там перебуває. Ще кілька "помічників" займалися прийманням замовлень та доставкою наркотиків (перекидали наркотики через паркан СІЗО).

Отриманні заборонені речовини розповсюджували у слідчому ізоляторі. Прибуток зловмисники розділяли між собою.

Організатори схеми також залучили утриманця СІЗО та вимагали гроші з інших, хто там знаходиться. Вони погрожували насильством та вимагали "плату за спокій" в розмірі 2 тисяч доларів США. Відомо, що від одного з утриманців СІЗО вони отримали близько 80 тисяч гривень.Зараз підозрюваним вже обрали запобіжні заходи - тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині чоловік облаштував квартиру під вирощування конопель. Вирощував заборонені речовини він в одній зі своїх квартир, а потім - не продавав це, а вживав сам. У нього вдома знайшли все спецобкладнання. Тепер чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також повідомлялося, що на Кіровоградщині викрили 11 інтернет-магазинів, які торгували наркотиками. Відомо, що це були наркотичні засоби та психотропні препарати.