08:54  28 січня
Харків'янка сяде на 11 років за співпрацю із російським воєнкором
08:20  28 січня
На Курщині ССО взяли в полон росіянина, якого командири кинули помирати без води та їжі
07:40  28 січня
На Київщині 14-річного підлітка, який виліз на залізничний вагон, вдарило струмом
UA | RU
UA | RU
28 січня 2025, 11:35

До Київського СІЗО поставляли наркотики для арештантів: прокуратура викрила злочинну групу

28 січня 2025, 11:35
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

З арештантів вимагали гроші шантажем, а за "спокій" потрібно було сплатити 2 тисячі доларів США

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує RegioNews.

У злочинну групу сходило семеро людей. Відомо, що четверо з них мають так звані "статуси" у кримінальному середовищі. Налагодили схему двоє братів, які самі раніше утримувались в цьому СІЗО.

Для постачання наркотиків у СІЗО вони також залучили ще одного спільника - чоловіка, який там перебуває. Ще кілька "помічників" займалися прийманням замовлень та доставкою наркотиків (перекидали наркотики через паркан СІЗО).

Отриманні заборонені речовини розповсюджували у слідчому ізоляторі. Прибуток зловмисники розділяли між собою.

Організатори схеми також залучили утриманця СІЗО та вимагали гроші з інших, хто там знаходиться. Вони погрожували насильством та вимагали "плату за спокій" в розмірі 2 тисяч доларів США. Відомо, що від одного з утриманців СІЗО вони отримали близько 80 тисяч гривень.Зараз підозрюваним вже обрали запобіжні заходи - тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині чоловік облаштував квартиру під вирощування конопель. Вирощував заборонені речовини він в одній зі своїх квартир, а потім - не продавав це, а вживав сам. У нього вдома знайшли все спецобкладнання. Тепер чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також повідомлялося, що на Кіровоградщині викрили 11 інтернет-магазинів, які торгували наркотиками. Відомо, що це були наркотичні засоби та психотропні препарати.

СІЗО прокуратура наркотики
У Києві наркоторговця засудили до 9 років позбавлення волі
28 січня 2025, 10:30
На Вінничині під вагоном потягу сховали кілограм синтетичних наркотиків
16 січня 2025, 11:04
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Україна повернула з тимчасово окупованих територій п’ятьох дітей
28 січня 2025, 12:36
В Одесі чоловік на вулиці продавав боєприпаси
28 січня 2025, 12:35
Посли G7 зробили заяву про конфлікт Умєрова з Агенцією оборонних закупівель
28 січня 2025, 12:35
Росіяни атакували Сумщину та Чернігівщину: що відомо про наслідки
28 січня 2025, 12:20
У Криму засудили чоловіка, який виступав проти російської окупації
28 січня 2025, 12:17
В Україну йде похолодання: коли чекати зниження температури
28 січня 2025, 12:02
Через обстріли Донеччини загинули 2 мирних жителів, поранений водій автомобіля пошти
28 січня 2025, 11:57
На Прикарпатті посадовець облгазу нарахував собі та колегам премій на понад 11 млн грн
28 січня 2025, 11:47
На Черкащині рятувальники ліквідували наслідки удару ворожого дрона
28 січня 2025, 11:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »