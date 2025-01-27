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27 січня 2025, 09:01

Обстріли Запорізької області: за добу окупанти завдали 263 удари

27 січня 2025, 09:01
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фото: Запорізька ОВА
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Впродовж доби окупанти завдали 263 удари по 11 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив у Телеграм голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За словами Федорова, 114 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

Також 4 обстріли РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новодарівку та Новоданилівку. Ще 145 артударів завдано на території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Загалом надійшло 18 повідомлень про пошкодження приватних будинків і квартир. На щастя, мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, у Запоріжжі через 9 днів після ракетного удару знайшли під завалами тіло чоловіка.

Також відомо, що 23 січня росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами. Внаслідок атаки балістикою зруйнована багатоповерхівка. Загинув 47-річний чоловік.

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