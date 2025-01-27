Майже 1,5 тис. окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

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Станом на ранок 27 січня 2025 року, українські захисники знищили 1430 окупантів, 3 танки, 12 бойових броньованих машин та 16 артилерійських систем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив дані про втрати російських окупантів за минулу добу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 831 620 (+1430) осіб,

танків ‒ 9871 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 20 561 (+12) од,

артилерійських систем – 22 339 (+16) од,

РСЗВ – 1263 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 327 (+74),

крилаті ракети ‒ 3053 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35 183 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 3716 (+1).

За даними німецьких аналітиків, на початку 2025 року РФ набирає до війська менше особового складу, ніж втрачає на полі бою.

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