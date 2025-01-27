фото ілюстраційне: ДСНС

У ніч проти 27 січня російські війська здійснили дронову атаку по Івано-Франківській області

Про це повідомила голова Івано-франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук, передає RegioNews.

Керівниця обласної адміністрації зазначила, що протягом ночі ворог кілька разів атакував область ударними безпілотниками. За її словами, ціллю ворожої атаки були об’єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок атаки виникла пожежа, на місці працюють рятувальні служби. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, також повідомлялося, що у Дніпрі в ніч проти понеділка, 27 січня, російський безпілотник влучив у дах багатоповерхівки, спалахнула пожежа.