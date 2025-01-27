07:13  27 января
В Киевской области чиновник СБУ сбил ребенка на переходе
11:02  26 января
В сети показали момент попадания "Шахеда" в Сумах
10:04  26 января
В Черкассах мужчина устроил стрельбу возле парка: два человека травмированы
UA | RU
UA | RU
27 января 2025, 09:01

Обстрелы Запорожской области: за сутки оккупанты нанесли 263 удара

27 января 2025, 09:01
Читайте також українською мовою
фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За сутки оккупанты нанесли 263 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил в Телеграмме председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По словам Федорова, 114 БПЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.

Также 4 обстрела РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новодаровку и Новоданиловку. Еще 145 артударов нанесены на территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Луговского, Малиновки, Новодаровки и Ольговского.

Всего поступило 18 сообщений о повреждении частных домов и квартир. К счастью, мирные жители не пострадали.

Напомним, в Запорожье через 9 дней после ракетного удара обнаружили под завалами тело мужчины.

Также известно, что 23 января россияне ударили по Запорожью ракетами. В результате атаки баллистикой разрушена многоэтажка. Погиб 47-летний мужчина.

война оккупанты Запорожская область БПЛА
В Ивано-Франковской ОВА сообщили подробности ночной атаки российских дронов
27 января 2025, 08:34
Почти 1,5 тыс. окупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
27 января 2025, 08:24
В Днепре БПЛА попал в многоэтажку: возник пожар
27 января 2025, 07:39
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Во Львовской области 47-летняя женщина отравилась угарным газом
27 января 2025, 09:15
Россияне ночью запустили по Украине более 100 дронов: сколько удалось сбить
27 января 2025, 09:14
В Полтаве мужчина получил 5 лет тюрьмы за сообщение в телеграмм-канале
27 января 2025, 08:43
В Ивано-Франковской ОВА сообщили подробности ночной атаки российских дронов
27 января 2025, 08:34
Почти 1,5 тыс. окупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
27 января 2025, 08:24
Авто сгорело полностью: в ДТП на Киевщине пострадала беременная женщина
27 января 2025, 08:03
В Харькове перезахоронят более 200 человек, погибших в начале полномасштабной войны
27 января 2025, 07:41
В Днепре БПЛА попал в многоэтажку: возник пожар
27 января 2025, 07:39
В Киевской области чиновник СБУ сбил ребенка на переходе
27 января 2025, 07:13
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »