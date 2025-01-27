Обстрелы Запорожской области: за сутки оккупанты нанесли 263 удара

фото: Запорожская ОВА

За сутки оккупанты нанесли 263 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил в Телеграмме председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По словам Федорова, 114 БПЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.

Также 4 обстрела РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новодаровку и Новоданиловку. Еще 145 артударов нанесены на территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Луговского, Малиновки, Новодаровки и Ольговского.

Всего поступило 18 сообщений о повреждении частных домов и квартир. К счастью, мирные жители не пострадали.

Напомним, в Запорожье через 9 дней после ракетного удара обнаружили под завалами тело мужчины.

Также известно, что 23 января россияне ударили по Запорожью ракетами. В результате атаки баллистикой разрушена многоэтажка. Погиб 47-летний мужчина.