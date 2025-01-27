У Дніпрі БПЛА влучив у багатоповерхівку: виникла пожежа

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У Дніпрі в ніч проти понеділка, 27 січня, російський безпілотник влучив у дах багатоповерхівки, спалахнула пожежа

Про це повідомило Суспільне, передає RegioNews.

Зазначається, що на верхніх поверхах будинку пошкоджені вікна та двері. Також поблизу місця влучання уламками та вибуховою хвилею пошкоджені автівки.

Як повідомили правоохоронці, що пробули на місце події, поранених та загиблих, попередньо немає.

Загалом вечері та вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників.

"У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда.У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікопольському районі окупанти били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді. Є руйнування на території промислового підприємства.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 25 січня російські окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе. "Ціллю" окупантів став 9-ти поверховий житловий будинок у Вишневому.

Тієї ж ночі росіяни атакували і Черкащину. Метою ворога була критична інфраструктура. Внаслідок російської атаки частина абонентів регіону лишилася без світла.