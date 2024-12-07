Авіаудар по Запоріжжю: серед 10 загиблих ідентифікували двох дітей

фото: Запорізька ОВА

Фахівці продовжують ідентифікувати людей, яких убили росіяни під час вчорашньої атаки на Запоріжжя. За наявними даними, серед загиблих – двоє дітей – учениці Запорізької гімназії №93

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Дістали поранення 26 людей. 10 загинули. Їхні особи зараз встановлюються. За попередніми даними, серед загиблих двоє дітей", – йдеться у повідомленні.

Секретар Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко уточнила, що вчора росіяни вбили двох школярок.

"Серед десятьох загиблих - дві дівчинки. Обидві були ученицями Запорізької гімназії №93", — повідомила Регіна Харченко.





Нагадаємо, внаслідок вечірньої атаки 6 грудня загинули 10 мирних жителів Запоріжжя – восьмеро згоріли живцем у своїх автомобілях. Крім того, поранення дістали 26 людей. Наразі 12 людей, серед яких троє дітей, перебувають у лікарнях міста.

Повідомлялося, що в Запорізькій області 7 грудня оголосили Днем жалоби за загиблими.