10:10  07 грудня
В Одесі 22-річний водій на смерть збив людину на "зебрі"
09:22  07 грудня
В Івано-Франківську горів виш
18:30  07 грудня
Місто "взяли в заручники": в. о. мера Чернігова оголосив про відставку
UA | RU
UA | RU
07 грудня 2024, 15:20

Авіаудар по Запоріжжю: серед 10 загиблих ідентифікували двох дітей

07 грудня 2024, 15:20
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Фахівці продовжують ідентифікувати людей, яких убили росіяни під час вчорашньої атаки на Запоріжжя. За наявними даними, серед загиблих – двоє дітей – учениці Запорізької гімназії №93

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Дістали поранення 26 людей. 10 загинули. Їхні особи зараз встановлюються. За попередніми даними, серед загиблих двоє дітей", – йдеться у повідомленні.

Секретар Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко уточнила, що вчора росіяни вбили двох школярок.

"Серед десятьох загиблих - дві дівчинки. Обидві були ученицями Запорізької гімназії №93", — повідомила Регіна Харченко.


Нагадаємо, внаслідок вечірньої атаки 6 грудня загинули 10 мирних жителів Запоріжжя – восьмеро згоріли живцем у своїх автомобілях. Крім того, поранення дістали 26 людей. Наразі 12 людей, серед яких троє дітей, перебувають у лікарнях міста.

Повідомлялося, що в Запорізькій області 7 грудня оголосили Днем жалоби за загиблими.

РФ війна обстріли загиблі діти Запоріжжя постраждалі авіаудар Федоров Іван Сергійович КАБ
Росіяни вдарили ракетою по інфраструктурі Сумщини: в ОВА розповіли деталі
07 грудня 2024, 13:40
У Запорізькій області 7 грудня оголосили Днем жалоби
07 грудня 2024, 12:29
Удар балістикою по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіло третьої жертви
07 грудня 2024, 11:00
Всі новини »
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
Місто "взяли в заручники": в. о. мера Чернігова оголосив про відставку
07 грудня 2024, 18:30
Росіяни обстріляли село на Запоріжжі: загинув чоловік
07 грудня 2024, 17:45
На Півночі "Сталевий Кордон" знищив російський блокпост
07 грудня 2024, 17:15
На Рівненщині троє людей отруїлися чадним газом
07 грудня 2024, 16:48
На Харківщині прикордонники спалили укриття та польовий склад БК росіян
07 грудня 2024, 16:44
Окупанти атакували дронами й артилерією дві громади Миколаївщини
07 грудня 2024, 14:40
За добу ЗСУ знищили ще 1300 російських окупантів
07 грудня 2024, 14:05
Росіяни вдарили ракетою по інфраструктурі Сумщини: в ОВА розповіли деталі
07 грудня 2024, 13:40
Вночі українська ППО збила 7 російських "шахедів" та БпЛА невстановленого типу
07 грудня 2024, 13:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Всі публікації »
Марія Золкіна
Володимир Паніотто
Олександр Краковецький
Всі блоги »