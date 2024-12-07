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07 грудня 2024, 12:29

У Запорізькій області 7 грудня оголосили Днем жалоби

07 грудня 2024, 12:29
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фото: Запорізька ОВА
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Сьогодні, 7 грудня, у Запорізькій області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської авіаційної атаки

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Запоріжжя втратило 10 своїх мешканців. Цинічний удар країни-терориста забрав їхні життя. Невимовний біль. Найщиріші співчуття родинам загиблих та поранених. Не пробачимо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок вечірньої атаки 6 грудня загинули 10 мирних жителів Запоріжжя – восьмеро згоріли живцем у своїх автомобілях. Крім того, поранення дістали 26 людей. Наразі 12 людей, серед яких троє дітей, перебувають у лікарнях міста.

Як повідомлялося, понеділок, 9 грудня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ракетної атаки. Російський ракетний удар забрав життя трьох людей.

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