Росіяни вдарили ракетою по інфраструктурі Сумщини: в ОВА розповіли деталі

ілюстративне фото: ДСНС України у Сумській області

Сьогодні, 7 грудня, російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Сумської обласної військової адміністрації.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок вечірнього авіаудару по Запоріжжю 6 грудня загинули 10 мирних жителів – восьмеро згоріли живцем у своїх автомобілях. Також поранення дістали 26 людей. Наразі 12 осіб, серед яких троє дітей, перебувають у лікарнях міста.

Повідомлялося, що в Запорізькій області 7 грудня оголосили Днем жалоби за загиблими.