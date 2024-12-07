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07 декабря 2024, 15:20

Авиаудар по Запорожью: среди 10 погибших идентифицировали двоих детей

07 декабря 2024, 15:20
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фото: Запорожская ОВА
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Специалисты продолжают идентифицировать людей, убитых россиянами во время вчерашней атаки на Запорожье. По имеющимся данным, среди погибших – двое детей – ученицы Запорожской гимназии №93

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Получили ранения 26 человек. 10 погибли. Их лица сейчас устанавливаются. По предварительным данным, среди погибших двое детей", – говорится в сообщении.

Секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко уточнила, что вчера россияне убили двух школьниц.

"Среди десяти погибших - две девочки. Обе были ученицами Запорожской гимназии №93", - сообщила Регина Харченко.


Напомним, в результате вечерней атаки 6 декабря погибли 10 мирных жителей Запорожья – восемь сгорели заживо в своих автомобилях. Кроме того, ранения получили 26 человек. В настоящее время 12 человек, среди которых трое детей, находятся в больницах города.

Сообщалось, что в Запорожской области 7 декабря объявили Днем траура по погибшим.

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