У Кривому Розі 9 грудня оголосили Днем жалоби

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Понеділок, 9 грудня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ракетної атаки

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує RegioNews.

"На понеділок у Кривому Розі буде оголошено день жалоби”, – йдеться в повідомленні.

За його даними, через російський удар загинули чоловіки 40 та 69 років. Також 19 осіб постраждали, у лікарні перебувають восьмеро поранених.

Нагадаємо, 6 грудня російські окупанти атакували балістичними ракетами Кривий Ріг. Війська РФ поцілили по адміністративній будівлі. Серед постраждалих – 6-річний хлопчик.

Дві людини загинули, число поранених зросло до 17.