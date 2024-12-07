У Кривому Розі 9 грудня оголосили Днем жалоби
Понеділок, 9 грудня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ракетної атаки
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує RegioNews.
"На понеділок у Кривому Розі буде оголошено день жалоби”, – йдеться в повідомленні.
За його даними, через російський удар загинули чоловіки 40 та 69 років. Також 19 осіб постраждали, у лікарні перебувають восьмеро поранених.
Нагадаємо, 6 грудня російські окупанти атакували балістичними ракетами Кривий Ріг. Війська РФ поцілили по адміністративній будівлі. Серед постраждалих – 6-річний хлопчик.
Дві людини загинули, число поранених зросло до 17.
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