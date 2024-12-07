В Запорожской области 7 декабря объявили Днем траура

фото: Запорожская ОВА

Сегодня, 7 декабря, в Запорожской области объявили Днем траура по погибшим в результате вчерашней российской авиационной атаки

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Запорожье потеряло 10 своих жителей. Цинический удар страны-террориста унес их жизни. Невыразимая боль. Самые искренние соболезнования семьям погибших и раненых. Не простим", – говорится в сообщении.

Напомним, в результате вечерней атаки 6 декабря погибли 10 мирных жителей Запорожья – восемь сгорели заживо в своих автомобилях. Кроме того, ранения получили 26 человек. В настоящее время 12 человек, среди которых трое детей, находятся в больницах города.

Как сообщалось, понедельник, 9 декабря, в Кривом Роге на Днепропетровщине объявили Днем траура по погибшим в результате вчерашней ракетной атаки. Российский ракетный удар унес жизни троих человек.