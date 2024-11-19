Окупанти обстріляли Запорізьку область понад 450 разів: пошкоджені об'єкти інфраструктури

фото: Іван Федоров

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:

дев’ять авіаційних ударів по Малій Токмачці, Новоандріївці та Білогір'ю;

239 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку;

вісім обстрілів з РСЗВ накрили Преображенку, Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку;

202 артудари завдали війська РФ по території Лобкового, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівка.

Нагадаємо, російська окупаційна армія не має резервів для наступу на місто Запоріжжя. Окупанти тероризують обласний центр, обстрілюючи авіацією.

Раніше жителів прифронтової Запорізької області закликали готуватися до відсутності електроенергії. У Запоріжжі взимку світла може не бути взагалі.