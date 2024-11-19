Оккупанты обстреляли Запорожскую область более 450 раз: повреждены объекты инфраструктуры
За прошедшие сутки российские войска нанесли 458 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Иван Федоров добавил, что вчера российские войска совершили:
- девять авиационных ударов по Малой Токмачке, Новоандреевке и Белогорью;
- 239 вражеских БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку;
- восемь обстрелов из РСЗО накрыли Преображенку, Малую Токмачку, Новоданиловку и Новоандреевку;
- 202 артудара нанесли войска РФ по территории Лобкового, Орехова, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровка.
Напомним, у российской оккупационной армии нет резервов для наступления на город Запорожье. Оккупанты терроризируют областной центр, обстреливая авиацией.
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