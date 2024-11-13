У ворога немає сил для наступу на Запоріжжя, — Коваленко
Російська окупаційна армія не має резервів для наступу на місто Запоріжжя. Окупанти тероризують місто, обстрілюючи авіацією
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, передає RegioNews.
За його даними, на Запорізькому напрямку російські війська готують тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів.
"Сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає. Натомість, росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль", — йдеться у повідомленні.
Керівник ЦПД додав, що Курахівський напрямок окупанти розглядають, як частину можливих дій у Запорізькій області.
Нагадаємо, на Запоріжжі Сили оборони спалили броньовики псковських десантників.