У ворога немає сил для наступу на Запоріжжя, — Коваленко

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Російська окупаційна армія не має резервів для наступу на місто Запоріжжя. Окупанти тероризують місто, обстрілюючи авіацією

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, передає RegioNews.

За його даними, на Запорізькому напрямку російські війська готують тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів.

"Сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає. Натомість, росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль", — йдеться у повідомленні.

Керівник ЦПД додав, що Курахівський напрямок окупанти розглядають, як частину можливих дій у Запорізькій області.

Нагадаємо, на Запоріжжі Сили оборони спалили броньовики псковських десантників.