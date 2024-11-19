09:45  18 листопада
ДБР викрило схему на 56 млн грн у податковій службі Дніпропетровщини
14:07  18 листопада
На Одещині чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці й намагався скоїти самогубство
12:38  18 листопада
На Дніпропетровщині згоріла конеферма: загинули понад 140 тварин
UA | RU
UA | RU
19 листопада 2024, 00:10

РФ вдарила "шахедами" по інфраструктурі Запоріжжя: понад 10 тисяч містян залишилися без світла

19 листопада 2024, 00:10
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Через вечірній і нічний авіанальоти ударних БпЛА на Запоріжжя постраждала цивільна інфраструктура. Тисячі містян залишилися без світла

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

У частині міста, окрім електрики, зникло й опалення. Екстрені служби працюють над тим, аби заживити домівки, лікарні та відновити теплопостачання.

"Ворог атакував місто більш ніж 10 шахедами. Наразі, понад 10 тис. абонентів перебувають без світла", – повідомив Іван Федоров.

Він закликав запоріжців не нехтувати правилами безпеки.

Нагадаємо, ввечері 18 листопада російська армія почала завдавати ударів "шахедами" по Запоріжжю. У місті гриміли вибухи. Повідомлялося про поранених.

РФ війна обстріли Запоріжжя енергетика атака відключення світла Запорізька ОВА шахед Федоров Іван Сергійович
Росія продовжує атакувати Запоріжжя "шахедами": є постраждалі
18 листопада 2024, 22:20
Відключення світла 19 листопада: в які години діятимуть графіки
18 листопада 2024, 21:44
Росіяни вночі атакували Україну дронами і ракетами: ППО працювала у п'яти областях
18 листопада 2024, 08:49
Всі новини »
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
Ракетний удар по Одесі: відомо про 55 поранених, з яких 3 у вкрай важкому стані
19 листопада 2024, 00:45
На Чернігівщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: загинув 17-річний хлопець
19 листопада 2024, 00:22
Скандальна Тетяна Крупа ще рік буде залишатися головою Хмельницької МСЕК
19 листопада 2024, 00:03
Росія продовжує атакувати Запоріжжя "шахедами": є постраждалі
18 листопада 2024, 22:20
Відключення світла 19 листопада: в які години діятимуть графіки
18 листопада 2024, 21:44
Росіяни атакують Запоріжжя БпЛА: у місті гримлять вибухи
18 листопада 2024, 21:00
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами й артилерією: пошкоджена інфраструктура
18 листопада 2024, 20:22
Російські війська обстріляли село на Херсонщині: постраждав цивільний
18 листопада 2024, 19:47
Сьогоднішній удар по Одесі — це відповідь Путіна на вагання та застереження Заходу
18 листопада 2024, 19:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Всі публікації »
Сергій Іванов
Віктор Трегубов
Данило Мокрик
Всі блоги »