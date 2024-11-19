Залп до 24 ракет: Росія вивела в Чорне море багато носіїв "Калібрів"
Станом на ранок вівторка, 19 листопада, Росія тримає в акваторії Чорного моря шість ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 24 ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі фіксують три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 24 ракет.
Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 16 суден, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 11 суден, з них чотири рухалися з протоки Босфор.
Нагадаємо, раніше загородження, якими росіяни намагалися захистити від дронів Кримський міст, винесло на берег.
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