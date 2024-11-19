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19 листопада 2024, 07:11

На Кіровоградщині знищили бойову частину ворожої ракети, яка не здетонувала після падіння

19 листопада 2024, 07:11
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фото: поліція
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Частина збитої крилатої ракети упала на околиці одного з населених пунктів Кіровоградської області та не здетонувала

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вибухотехніки із залученням спеціальної техніки під шаром ґрунту виявили бойову частину ракети. Її знищили методом контрольованого підриву на місці з дотриманням усіх норм безпеки.

Нагадаємо, під час російської атаки по Україні 17 листопада прикордонник знищив на Київщині ворожу крилату ракету. У ДПСУ оприлюднили відео збиття ракети.

Кіровоградська область ракетний удар війна обстріл знищення вибухотехніки
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