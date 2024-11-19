На Кіровоградщині знищили бойову частину ворожої ракети, яка не здетонувала після падіння
Частина збитої крилатої ракети упала на околиці одного з населених пунктів Кіровоградської області та не здетонувала
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Вибухотехніки із залученням спеціальної техніки під шаром ґрунту виявили бойову частину ракети. Її знищили методом контрольованого підриву на місці з дотриманням усіх норм безпеки.
Нагадаємо, під час російської атаки по Україні 17 листопада прикордонник знищив на Київщині ворожу крилату ракету. У ДПСУ оприлюднили відео збиття ракети.
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
Окупанти обстріляли Запорізьку область понад 450 разів: пошкоджені об'єкти інфраструктури
19 листопада 2024, 08:13Залп до 24 ракет: Росія вивела в Чорне море багато носіїв "Калібрів"
19 листопада 2024, 08:07На кордоні з Польщею в мікроавтобусі виявили партію прикрас на понад мільйон гривень
19 листопада 2024, 06:42Вдарив ножем у шию та живіт: на Черкащині пацієнт намагався вбити лікаря
19 листопада 2024, 06:01На Житомирщині затримали чоловіка, який за фальшиві долари купив автівку у дружини загиблого захисника
19 листопада 2024, 05:10Жителю Ужгорода, який "замінував" театр, загрожує шість років в'язниці
19 листопада 2024, 04:35За тиждень Сухопутні війська знищили близько 180 російських дронів, — ЗСУ
19 листопада 2024, 03:55Влетів у зупинку і на смерть збив людей у Хмельницькому: п'яному водію BMW оголосили підозру
19 листопада 2024, 03:00У ГУР розповіли про іноземні деталі у "фанерних" російських дронах "Гербера"
19 листопада 2024, 02:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Всі блоги »