Росіяни вдарили по Запорізькій області з авіації та РСЗВ: є руйнування

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:

авіаційний удар по Білогір’ю;

251 ворожий БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку;

16 обстрілів із РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку;

142 артобстріли окупанти завдали по території Лобкового, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

Нагадаємо, російська окупаційна армія не має резервів для наступу на місто Запоріжжя. Окупанти тероризують обласний центр, обстрілюючи авіацією.

Раніше жителів прифронтової Запорізької області закликали готуватися до відсутності електроенергії. У Запоріжжі взимку світла може не бути взагалі.