Россияне ударили по Запорожской области из авиации и РСЗО: есть разрушения

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 410 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Поступило 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.

Иван Федоров добавил, что вчера российские войска совершили:

авиационный удар по Белогорью;

251 вражеский БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку;

16 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Новоданиловку и Малую Токмачку;

142 артобстрела оккупанты нанесли по территории Лобкового, Приморского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

Напомним, у российской оккупационной армии нет резервов для наступления на город Запорожье. Оккупанты терроризируют областной центр, обстреливая авиацией.

Ранее жители прифронтовой Запорожской области призвали готовиться к отсутствию электроэнергии. В Запорожье зимой света может не быть вообще.