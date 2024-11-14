Внаслідок атаки на Київ був пошкоджений знімальний павільйон шоу "МастерШеф"

фото: телеканал "СТБ"

Про це повідомляє пресслужба каналу СТБ, інформує RegioNews.

На щастя, ніхто не постраждав, зазначається, що е влітку 2022 року на території студії були облаштовані два укриття. Однак був пошкоджений той самий павільйон, у якому знімали шоу від найпершого сезону.

"Це боляче, непрогнозовано і як завжди, коли йдеться про росіян – злочинно. Але для нас найголовніше, що не постраждали люди – вони найбільша цінність", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі відбувалась активна підготовка до старту зйомок 15 сезону "МастерШеф". Зараз команда проєкту та каналу СТБ шукає можливості та рішення відновити виробництво.

Нагадаємо, вранці 13 листопада російські війська завдали ракетного удару по Києву.