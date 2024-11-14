Росіяни атакували промисловий обʼєкт на Полтавщині
Ввечері 13 листопада російські війська атакували безпілотниками Полтавську область
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає RegioNews.
Окупанти завдали удару по промисловому обʼєкту в Миргородському районі.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, вдень 13 листопада російські військові вдарили по Краматорську на Донеччині. Поцілили по школі.
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
У Карпатах з'явився реабілітаційний центр для оленів
14 листопада 2024, 03:46На Київщини затримали бандитів, які погрожували та вимагали гроші, удаючи правоохоронців
14 листопада 2024, 03:19На Хмельниччині працівниця банку привласнила понад 1,2 млн грн з рахунків клієнтів
14 листопада 2024, 02:53На Миколаївщині росіянин отримав п'ять років в'язниці через відео з гелікоптерами ЗСУ
14 листопада 2024, 02:13Внаслідок атаки на Київ був пошкоджений знімальний павільйон шоу "МастерШеф"
14 листопада 2024, 01:27Взяли в полон окупанта: прикордонники знищили позиції росіян біля Серебрянського лісництва
14 листопада 2024, 01:00На Тернопільщині судитимуть 20-річну дівчину, яка виманила у військового понад 50 тисяч гривень
14 листопада 2024, 00:16Сусід Тетяни Крупи після обшуку знайшов у дворі дві сумки з доларами
13 листопада 2024, 23:47На Черкащині затримали начальника колонії, який допоміг кримінальним авторитетам провести "сходку"
13 листопада 2024, 22:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Всі блоги »