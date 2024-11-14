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На Полтавщині після повітряних атак мобільні групи вибухотехніків виявляють уламки збитих силами оборони ворожих БПЛА

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За останні дні вибухотехніки знешкодили бойові частини ворожих БпЛА типу "Герань-2" та "Гербера", бойова частина яких не вибухнула. Дрони знешкодили.

Крім того, поліцейські у цілодобовому режимі відпрацьовують повідомлення про виявлення підозрілих знахідок і боєприпасів.

Нагадаємо, днями на Кіровоградщині вибухотехніки знешкодили касетну бойову частину ворожої ракети, яка не здетонувала.