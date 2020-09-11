"Слуга народу" оголосила лідерів праймеріз на Запоріжжі

У Запоріжжі відбувся масштабний форум обласної команди партії "Слуга Народу"

У Запоріжжі відбувся масштабний форум обласної команди партії "Слуга Народу"

На форумі «Кожен зможе» підбили перші підсумки праймеріз нового формату партії «Слуги народу» в Запорізькій області, які відбувалися з 31 серпня по 9 вересня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РепортерUA.

Під час форуму відзначили, що основою роботи партії в Запорізькій області стане робота над стратегією розвитку громад.

Нашою командою створений "Зе! План" — це концепція взаємодії жителів громад і наших майбутніх депутатів, заснована на стратегії розвитку. Вони повинні стати дорожніми картами громад, у відповідності з якими вони будуть рухатися, незважаючи на зміну влади. Стратегії розвитку дозволять діяти сплановано і реалізувати місцевий потенціал", — зазначив Олександр Свистун, фахівець із питань реформи децентралізації.

Також на форумі оголосили список лідерів рейтингів праймеріз в Запорізькій міської та обласної рад і голів громад.

Це — лідери громадської думки, які підтвердили свою особисту підтримку серед жителів Запорізької області. Переконаний, вони зможуть створити належні умови для того, щоб наша область процвітала і розвивалася", — зазначив Віталій Боговін, лідер запорізької обласної команди партії "Слуг народу".

Переможців праймеріз у Запоріжжі після проходження співбесіди політична партія "Слуги народу" офіційно висуне кандидатами в депутати або кандидатами на голів громад.

Нагадаємо, 31 серпня на Запоріжжя "Слуги народу" оголосили праймеріз серед кандидатів до рад усіх рівнів .