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11 сентября 2020, 17:03 5

"Слуга народа" огласила лидеров праймериз в Запорожье

11 сентября 2020, 17:03 5
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В Запорожье состоялся масштабный форум областной команды партии "Слуга Народа"
В Запорожье состоялся масштабный форум областной команды партии "Слуга Народа"
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На форуме «Каждый сможет» подвели первые итоги праймериз нового формата партии «Слуги народа» в Запорожской области, которые проходили с 31 августа по 9 сентября.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РепортерUA.

Во время форума отметили, что основой работы партии в Запорожской области станет работа над стратегией развития общин.

Нашей командой создан "Зе! План" — это концепция взаимодействия жителей общин и наших будущих депутатов, основанная на стратегии развития. Они должны стать дорожными картами общин, в соответствии с которыми они будут двигаться, несмотря на смену власти. Стратегии развития позволят действовать спланировано и реализовать местный потенциал", — отметил Александр Свистун, специалист по вопросам реформы децентрализации.

Также на форуме огласили список лидеров рейтингов праймериз в Запорожской городского и областного советов и на глав общин.

Это — лидеры общественного мнения, которые подтвердили свою личную поддержку среди жителей Запорожской области. Убежден, они смогут создать надлежащие условия для того, чтобы наша область процветала и развивалась", — отметил Виталий Боговин, лидер запорожской областной команды партии "Слуг народа".

Победителей праймериз в Запорожье после прохождения собеседования политическая партия "Слуги народа" официально выдвинет кандидатами в депутаты или кандидатами на глав общин.

Напомним, 31 августа на Запорожье "Слуги народа" объявили праймериз среди кандидатов в советы всех уровней .

выборы Слуга народа Запорожье праймериз Кандидат Боговин Виталий
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