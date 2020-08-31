На Запоріжжі "Слуги народу" оголосили праймеріз серед кандидатів до рад усіх рівнів

Прийом заявок від кандидатів триватиме до 9 вересня, переможців визначать 10 вересня

Прийом заявок від кандидатів триватиме до 9 вересня, переможців визначать 10 вересня

Участь у праймеріз зможе взяти будь-який громадянин України, який має право бути обраним згідно з вимогами чинного законодавства до не більше ніж трьох різних рад.

Про це заявили в запорізькому осередку політичної партії "Слуга Народу" під час запуску праймеріз 31 серпня, пише RegioNews з посиланням на сторінку місцевого осередку у Facebook.

Політична партія "Слуга Народу" прагне кардинально змінити підхід до формування влади на місцях. Тому команда "Слуги Народу" в Запорізькій області запускає праймеріз, щоб відкрити можливість кожному долучитися до обрання активних, небайдужих людей, що стануть кандидатами на виборах. Праймеріз дають змогу представляти свої громади у владі людям, що мають нові, ефективні, відкриті підходи до роботи", - розповів керівник Запорізького осередку "Слуг народу" Віталій Боговін.

Як пояснили в осередку, праймеріз — внутрішні рейтингові змагання між претендентами в кандидати в депутати Запорізької міської та обласної рад і в кандидати на голів громад від політичної партії "Слуга Народу. Для цього відпрацьована система збору заявок претендентів та голосування за них.

Відкриті дані будуть оброблятися у Прозорому офісі, публічно продемонстровані всім, хто візьме участь у праймеріз", — сказав Віталій Боговін і додав, що праймеріз проводитимуться й онлайн, і офлайн.

Сьогодні в Запоріжжі презентували праймеріз нового формату. Нам завжди було важко достукатися до влади. На місцях її... Опубліковано Слуга Народу — Запоріжжя Понеділок, 31 серпня 2020 р.

Нагадаємо, кандидати в міські голови Дніпра і Одеси від "Слуги народу" не змогли виголосити промову українською.