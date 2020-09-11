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11 вересня 2020, 16:23 3

Ексмер Ужгорода Сергій Ратушняк братиме участь у місцевих виборах

11 вересня 2020, 16:23 3
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Сергій Ратушняк хоче повернути собі крісло міського голови
Сергій Ратушняк хоче повернути собі крісло міського голови
Фото: Facebook
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Колишній мер Ужгорода Сергій Ратушняк заявив, що балотуватиметься на посаду міського голови Ужгорода.

Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі Facebook, пише RegioNews.

Ідемо на вибори – на посаду Ужгородського міського голови. Самовисуванцем”, – написав Ратушняк.

Ідемо на вибори на посаду Ужгородського міського Голови. Самовисуванцем.

Опубліковано Serg Ratushnyak Пʼятниця, 11 вересня 2020 р.

Нагадаємо, кандидатом у мери Ужгорода від партії "Слуга народу" став Віктор Щадей.

вибори мер Ужгород Закарпаття Кандидат
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