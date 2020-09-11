Ексмер Ужгорода Сергій Ратушняк братиме участь у місцевих виборах
Сергій Ратушняк хоче повернути собі крісло міського голови
Сергій Ратушняк хоче повернути собі крісло міського голови
Колишній мер Ужгорода Сергій Ратушняк заявив, що балотуватиметься на посаду міського голови Ужгорода.
Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі Facebook, пише RegioNews.
Ідемо на вибори – на посаду Ужгородського міського голови. Самовисуванцем”, – написав Ратушняк.
Ідемо на вибори на посаду Ужгородського міського Голови. Самовисуванцем.Опубліковано Serg Ratushnyak Пʼятниця, 11 вересня 2020 р.
Нагадаємо, кандидатом у мери Ужгорода від партії "Слуга народу" став Віктор Щадей.
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