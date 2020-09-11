"Слуги народу" представили свою команду на виборах у Кременчуцькому районі Полтавщини

Команду представила нардепка від партії "Слуга народу" Ольга Савченко

Команду представила нардепка від партії "Слуга народу" Ольга Савченко

Фото: Новини Полтавщини

Про це пише RegioNews з посиланням на Новини Полтавщини.

До управління громадою мають прийти нові лідери, сповнені амбіцій та бажання будувати сучасну, європейську країну. Кандидати повинні відповідати викликам сучасного світу, сповідувати його цінності та мати кредит довіри серед виборців”, — зазначила голова Полтавської обласної організації партії "Слуга Народу” Ольга Савченко.

Відтак, були представлені майбутні кандидати на посаду голів об’єднаних територіальних громад та їх команди:

Сергій Порчирян, кандидат на посаду голови Кременчуцької об’єднаної територіальної громади;

Юрій Муха, кандидат на посаду голови Горішньоплавнівської ОТГ;

Олег Лєднік, кандидат на посаду голови Глобинської ОТГ;

Сергій Кулик, кандидат на посаду голови Градизької ОТГ;

Олександр Краплина, майбутній кандидат на посаду голови Піщанської ОТГ;

Сергій Дзюбан, кандидат на посаду голови Кам`янопотоцької ОТГ;

Андрій Пирог, кандидат на посаду голови Омельницької ОТГ;

Сергій Кузьменко, кандидат на посаду голови Пришибської ОТГ;

Артем Доценко, кандидат на посаду голови Семенівської ОТГ;

Борис Пустовойтов, кандидат на посаду голови Оболонської ОТГ.

На презентації команд були окреслені пріоритети та ключові завдання для розвитку кожної з громад.

Нагадаємо, 1 вересня у Полтаві презентували команду "Слуг народу", яка піде на місцеві вибори.

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