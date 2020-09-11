Виборчу адресу змінили лише 1,6% громадян - голова КВУ

Змінити виборчу адресу для голосування на місцевих виборах можна було до 10 вересня включно

Змінити виборчу адресу для голосування на місцевих виборах можна було до 10 вересня включно

Фото: з відкритих джерел

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель повідомив, що виборчу адресу для участі в місцевих виборах за фактичним місцем проживання змінили 92 тисячі громадян – це 1,6% від кількості виборців, які могли б змінити виборчу адресу.

Про це передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На сайті Державного реєстру виборців ми бачимо цифру 92 тисячі виборців, які змінили виборчу адресу. Це багато чи мало? На нашу думку, це невелика цифра, на жаль. Загалом в Україні налічується від 5,5 до 6 млн виборців, які потребують зміни виборчої адреси. Це внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти", – сказав Кошель.

За його словами, ще близько мільйона громадян не мають у паспорті позначки про реєстрацію взагалі. Він додав, що у подальшому під час роботи над Виборчим кодексом необхідно "кардинально переглядати" механізм зміни виборчої адреси.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі зафіксували масову зміну виборчих адрес, громадянам пропонували за це грошову винагороду.