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11 вересня 2020, 15:36 6

Виборчу адресу змінили лише 1,6% громадян - голова КВУ

11 вересня 2020, 15:36 6
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Змінити виборчу адресу для голосування на місцевих виборах можна було до 10 вересня включно
Змінити виборчу адресу для голосування на місцевих виборах можна було до 10 вересня включно
Фото: з відкритих джерел
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Голова Комітету виборців України Олексій Кошель повідомив, що виборчу адресу для участі в місцевих виборах за фактичним місцем проживання змінили 92 тисячі громадян – це 1,6% від кількості виборців, які могли б змінити виборчу адресу.

Про це передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На сайті Державного реєстру виборців ми бачимо цифру 92 тисячі виборців, які змінили виборчу адресу. Це багато чи мало? На нашу думку, це невелика цифра, на жаль. Загалом в Україні налічується від 5,5 до 6 млн виборців, які потребують зміни виборчої адреси. Це внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти", – сказав Кошель.

За його словами, ще близько мільйона громадян не мають у паспорті позначки про реєстрацію взагалі. Він додав, що у подальшому під час роботи над Виборчим кодексом необхідно "кардинально переглядати" механізм зміни виборчої адреси.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі зафіксували масову зміну виборчих адрес, громадянам пропонували за це грошову винагороду.

вибори закон переселенці Виборчий кодекс кодекс виборці
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