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Ірина Федоляк
Журналіст
05 квітня 2020, 10:11 54

Коронавірус: в Україні виявили 1251 випадок захворювання

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05 квітня 2020, 10:11 54
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За добу зафіксовано 156 нових випадків
Фото: МОЗ
За добу зафіксовано 156 нових випадків

В Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

З них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 75 випадків;
Волинська область — 19 випадків;
Дніпропетровська область — 14 випадків;
Донецька область — 8 випадків;
Житомирська область — 11 випадків;
Закарпатська область — 28 випадків;
Запорізька область — 39 випадків;
Івано-Франківська область — 105 випадків;
Кіровоградська область — 37 випадків;
м. Київ — 225 випадків;
Київська область — 82 випадки;
Львівська область — 15 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 26 випадків;
Полтавська область — 9 випадків;
Рівненська область — 38 випадків;
Сумська область — 49 випадків;
Тернопільська область — 160 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 10 випадків;
Хмельницька область — 10 випадків;
Чернівецька область — 220 випадків;
Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру.

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