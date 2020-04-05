Коронавірус: в Україні виявили 1251 випадок захворювання

За добу зафіксовано 156 нових випадків

Фото: МОЗ

За добу зафіксовано 156 нових випадків

В Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

З них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 75 випадків;

Волинська область — 19 випадків;

Дніпропетровська область — 14 випадків;

Донецька область — 8 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Закарпатська область — 28 випадків;

Запорізька область — 39 випадків;

Івано-Франківська область — 105 випадків;

Кіровоградська область — 37 випадків;

м. Київ — 225 випадків;

Київська область — 82 випадки;

Львівська область — 15 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 26 випадків;

Полтавська область — 9 випадків;

Рівненська область — 38 випадків;

Сумська область — 49 випадків;

Тернопільська область — 160 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 10 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Чернівецька область — 220 випадків;

Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);

Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру.

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