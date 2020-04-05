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05 квітня 2020, 14:58 8

В Криму виявили два нових випадки COVID-19

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05 квітня 2020, 14:58 8
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Наразі в Криму зареєстровано 20 випадків коронавірусной інфекції
Фото ілюстративне
Наразі в Криму зареєстровано 20 випадків коронавірусной інфекції

Про це на засіданні оперативного штабу із питання запобігання поширенню коронавірусной інфекції в Криму повідомив російський глава Криму Сергій Аксенов, передає RegioNews із посиланням на Крим.Реалії.

"Це члени однієї сім'ї, що мали контакт з хворим, який прибув з Московської області. Відносно всіх контактних осіб проводяться профілактичні заходи. Особи з числа близьких контактів госпіталізовані в інфекційне відділення, з числа віддалених контактів – знаходяться під медичним спостереженням за місцем проживання на ізоляції", – заявив Аксенов.

За його словами, в Криму зареєстровано 20 випадків коронавірусной інфекції, 16 з них привізні, чотири випадки – місцеві, з двох родинних вогнищ.

За станом на ранок 4 квітня в анексованому Криму під наглядом перебували 3039 осіб, з них під динамічним наглядом удома – 2957, в стаціонарах – 67, ізольовано в обсерватори – 15. За даними Роспотребнадзору, всього в Криму виявлено 18 позитивних випадків на Covid-19, виписано після лікування – 2 пацієнти. У Севастополі 5 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, перший випадок захворювання коронавірусом визнали в ОРЛО. ﻿В окупованому Луганську госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого тест на коронавірус дав позитивний результат.

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