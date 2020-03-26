В Запорізькій області вже вісім хворих коронавірусом

В Запорізькій області на ранок 26 березня лабораторно підтверджено 8 випадків COVID-19, всі захворілі нещодавно повернулись із-за кордону

Фото: pixabay.com

В Запорізькій області на ранок 26 березня лабораторно підтверджено 8 випадків COVID-19, всі захворілі нещодавно повернулись із-за кордону

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