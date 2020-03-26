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26 березня 2020, 11:26 7

В Запорізькій області вже вісім хворих коронавірусом

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26 березня 2020, 11:26 7
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В Запорізькій області на ранок 26 березня лабораторно підтверджено 8 випадків COVID-19, всі захворілі нещодавно повернулись із-за кордону
Фото: pixabay.com
В Запорізькій області на ранок 26 березня лабораторно підтверджено 8 випадків COVID-19, всі захворілі нещодавно повернулись із-за кордону

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Запорізький обласний лабораторний центр.

5 випадків зареєстровано в Запоріжжі, 2 – в Мелітополі, 1 – в Мелітопольському районі. Всі захворілі нещодавно прибули із-за кордону (Єгипет, Франція, Іспанія, Польща).

Більш детальної інформації місцеві органи влади поки не надають.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося про п’ять зареєстрованих випадків захворювання коронавірусом у Запорізькій області.

Лабораторний центр МОЗ України вранці 26 березня надав інформацію про 7 інфікованих запоріжців.

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