В Запорожской области уже восемь больных коронавирусом
В Запорожской области на утро 26 марта лабораторно подтверждено 8 случаев COVID-19, все заболевшие недавно вернулись из-за границы
В Запорожской области на утро 26 марта лабораторно подтверждено 8 случаев COVID-19, все заболевшие недавно вернулись из-за границы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр.
5 случаев зарегистрировано в Запорожье, 2 - в Мелитополе, 1 - в Мелитопольском районе. Все заболевшие недавно прибыли из-за границы (Египет, Франция, Испания, Польша).
Более детальной информации местные органы власти пока не предоставляют.
Напомним, 25 марта сообщалось о пяти зарегистрированных случаях заболевания коронавирусом в Запорожской области.
Лабораторный центр МЗ Украины утром 26 марта предоставил информацию о 7 инфицированных запорожцах.
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