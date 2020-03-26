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26 марта 2020, 11:26 5

В Запорожской области уже восемь больных коронавирусом

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26 марта 2020, 11:26 5
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В Запорожской области на утро 26 марта лабораторно подтверждено 8 случаев COVID-19, все заболевшие недавно вернулись из-за границы
Фото: pixabay.com
В Запорожской области на утро 26 марта лабораторно подтверждено 8 случаев COVID-19, все заболевшие недавно вернулись из-за границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр.

5 случаев зарегистрировано в Запорожье, 2 - в Мелитополе, 1 - в Мелитопольском районе. Все заболевшие недавно прибыли из-за границы (Египет, Франция, Испания, Польша).

Более детальной информации местные органы власти пока не предоставляют.

Напомним, 25 марта сообщалось о пяти зарегистрированных случаях заболевания коронавирусом в Запорожской области.

Лабораторный центр МЗ Украины утром 26 марта предоставил информацию о 7 инфицированных запорожцах.

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