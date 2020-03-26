В Запорожской области уже восемь больных коронавирусом

В Запорожской области на утро 26 марта лабораторно подтверждено 8 случаев COVID-19, все заболевшие недавно вернулись из-за границы

Фото: pixabay.com

В Запорожской области на утро 26 марта лабораторно подтверждено 8 случаев COVID-19, все заболевшие недавно вернулись из-за границы

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