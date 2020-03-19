Пандемія: Вселенський патріарх наказав церквам припинити служби
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.
"Ми заявляємо про свою церковну резолюцію та мандат на припинення до кінця березня всіх богослужінь, подій та обрядів, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими. Вселенський патріархат стежить за ситуацією з невідкладним почуттям відповідальності по відношенню до своїх прихожан і усіх людей", - сказав він.
За словами Варфоломія, церква може переглянути рішення про заборону у залежності від темпів розвитку пандемії коронавірусу, а він і духовенство молитимуться за весь світ і "за його швидке звільнення від цього випробування".
Також він закликав усіх обмежити свої подорожі та залишатися в своїх будинках для власної безпеки і захисту населення.
Як зазначається, при цьому монастирі продовжуватимуть проводити регулярні релігійні служби для своїх чернечих громад, але стороннім паломникам і відвідувачам не буде дозволено в'їзд.
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Нагадаємо, 17 березня синод Православної церкви України рекомендував священикам припинити богослужіння в храмах або ж приймати парафіян групами не більше 10 осіб. Вірян просять долучатися до богослужінь і молитов через відеотрансляції.
Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 тисяч 824 випадки зараження COVID-19, 8810 смертей та 84 тис. 118 осіб, які одужали.
Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.
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