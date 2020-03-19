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19 марта 2020, 12:27

В Запорожской области - четвертое подозрение на коронавирус

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19 марта 2020, 12:27
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18 марта установлено подозрение на COVID-19 еще одному жителю Запорожской области, это четвертый случай
Фото: pixabay.com
18 марта установлено подозрение на COVID-19 еще одному жителю Запорожской области, это четвертый случай

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр.

Материалы находятся на исследовании в вирусологической референс-лаборатории ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины". Все больные изолированы (госпитализированы), оказывается необходимая медицинская помощь.

Отметим, по состоянию на 19 марта в Запорожской области не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19.

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Напомним, по состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 тысяч 824 случая заражения COVID-19


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