В Запорожской области - четвертое подозрение на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр.
Материалы находятся на исследовании в вирусологической референс-лаборатории ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины". Все больные изолированы (госпитализированы), оказывается необходимая медицинская помощь.
Отметим, по состоянию на 19 марта в Запорожской области не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19.
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Напомним, по состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.
По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 тысяч 824 случая заражения COVID-19
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