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19 березня 2020, 09:27 1

Пандемія в світі: від коронавірусу вилікувались понад 84 тисячі осіб

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19 березня 2020, 09:27 1
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Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 тисяч 824 випадки зараження COVID-19, 8810 смертей та 84 тис. 118 осіб, які одужали
Фото: twitter/XHNews
Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 тисяч 824 випадки зараження COVID-19, 8810 смертей та 84 тис. 118 осіб, які одужали

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на карту поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Так, в Італії кількість хворих зросла до 35 713 осіб, в Ірані –17 361, Іспанії – 14 769 та 12 327 заражень у Німеччині. Одночасно в Італії вилікувались 4025 людей, в Ірані – 5389, Іспанії – 1081 та 105 у Німеччині.

При цьому за минулу добу лідером за кількістю зафіксованих нових випадків зараження стала Італія – 4207 осіб. В Ірані за цей час виявили 1192 випадки зараження, у Німеччині – 3070, Іспанії – 2162, Франції – 1369, США – 1365.

Найбільше смертей за добу також зареєстровано саме в Італії – 475 випадків, в Ірані померли 147 осіб, у Німеччині – 4, у Іспанії – 90, Франції – 0, США – 10.

Окрім того, Італія також лідирує і за кількістю тих, хто одужав за цей час - 1084. У Німеччині - лише 38, Іспанії – 53, США – 89.

У свою чергу, Китай зареєстрував 44 випадки зараження за добу та 957 осіб, які вилікувались. У провінції Хубей, де ще в лютому був центр епідемії, за добу зареєстрували 1 позитивний тест.

У Голландії та Швейцарії нарахували більше 300 випадків інфікування за вказаний період.

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Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.


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