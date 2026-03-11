У Києві "кол-центри" заробили на людях близько 18 мільйонів

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Організували шахрайську мережу семеро чоловіків віком від 18 до 39 років. Відомо, що вони є жителями різних областей. Зловмисники налагодили роботу кол-центрів, оператори яких пропонували клієнтам виготовлення іноземних документів.

Клієнтів вони шукали за допомогою сайтів вигаданих компаній, які вони створювали. На порталах аферисти пропонували нібито легальне оформлення паспортів, водійських посвідчень та ID-карток інших держав. Оплату від замовників отримували через іноземні платіжні системи та криптовалютні гаманці, після чого надсилали потерпілим підроблені документи.

Відомо, про щонайменше 150 громадян, яких обманули на суму близько 18 мільйонів гривень.

"У ході серії одночасних обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів, поліцейські вилучили близько 70 тисяч доларів, комп’ютерну та мобільну техніку, а також документи", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, раніше шахраї виманили 40 тисяч гривень у жителя Тернопільщини під приводом участі у неіснуючій програмі.